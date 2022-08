Rauch sorgt für Großeinsatz: Reste von Bombe entfernt

Bonn (dpa/lnw) -

In Bonn sind Gebäude der Universität geräumt worden, nachdem bei Bauarbeiten an einer Straße in der Nähe plötzlich Rauch von der Fahrbahndecke aufgestiegen ist. Sicherheitshalber sei daraufhin der Kampfmittelbeseitigungsdienst angefordert worden, teilte die Stadt am Montag mit. Dieser habe den Fund schließlich als Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert. Ein Bagger habe die Reste aufgenommen und entfernt.

Von dpa