Raubüberfall mit Messer und Pistole auf Supermarkt in Hagen

Daraufhin seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Fahndung sei bislang erfolglos verlaufen. Die beiden Unbekannten hätten den Laden am Dienstagabend kurz vor Ladenschluss mit einem medizinischen Mundschutz betreten. Ein Räuber habe den Filialleiter mit einem Teppichmesser in der Hand aufgefordert, mit ihm in das Büro zu gehen und Geld herauszugeben, sagte ein Polizeisprecher. Der zweite Mann habe die Kassiererin mit einer Pistole bedroht und sich Einnahmen aus der Kasse gegriffen. Anschließend flohen die Täter laut Polizei über den Haupteingang. Die Höhe der Beute blieb unklar. Verletzt wurde niemand.