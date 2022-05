Raubüberfall auf Supermarkt: Tageseinnahmen erbeutet

Nach Polizeiangaben war der Täter am Samstagabend gewaltsam in den Tresorraum des Discounters eingedrungen und forderte zwei Mitarbeiterinnen zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf. Der Unbekannte habe seine Beute in einer rot-gelben Kühltragetasche verstaut und sei aus dem Supermarkt im Stadtteil Widdersdorf geflüchtet. Eine Fahndung nach dem Täter, der etwa 1,70 Meter groß sei und eine Sturmhaube getragen haben soll, blieb am Sonntag zunächst erfolglos.