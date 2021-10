Raub auf Tankstelle: Täter mit Messer erbeutet Bargeld

Verl (dpa/lnw)

Mit einem Messer bewaffnet hat ein Räuber Bargeld in einer Tankstelle in Verl (Kreis Gütersloh) erbeutet. Der Unbekannte hatte den 22-jährigen Kassierer am Samstagabend mit dem Messer bedroht und zur Herausgabe des Geldes aus der Kasse genötigt. Dann flüchtete er zu Fuß von der Tankstelle im Ortsteil Kaunitz. Der Mann war nach Angaben der Polizei vom Sonntagmorgen ganz in grau-schwarz gekleidet, trug eine hellblaue OP-Maske vor dem Gesicht und graue Gartenhandschuhe. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Von dpa