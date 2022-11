Rassistischer Vorfall bei Regionalliga-Spiel in Wattenscheid

Bochum (dpa)

Beim Spiel in der Regionalliga West am Samstag zwischen der SG Wattenscheid und Rot-Weiß Oberhausen (1:1) soll es einen rassistischen Vorfall gegeben haben. Wie die Wattenscheider am Sonntag mitteilten, wurde Schiedsrichter Noah Besong beim Verlassen des Spielfelds von einem unbekannten Zuschauer rassistisch beleidigt. Der Referee hat Strafanzeige erstattet, außerdem wurde ein Bericht an den Verband gefertigt.

Von dpa