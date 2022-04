Raser wegen versuchten Mordes vor Gericht: Noch kein Urteil

Detmold (dpa)

Ein 21 Jahre alter Mann aus Barntrup soll auf der Flucht vor der Polizei beinahe in eine Schülergruppe gerast sein. Der Mann aus dem Kreis Lippe muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht Detmold verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm neben diversen Verkehrsstraftaten, die er bei der Verfolgungsjagd im vergangenen Oktober begangen haben soll, auch versuchten Mord zur Verdeckung zur Last. Der Angeklagte soll den Tod von Kindern in Kauf genommen haben, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Von dpa