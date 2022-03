Räuber mit Hämmern überfallen Kiosk: Mit Beute entkommen

Die Polizei fahndet nach den bei der Tat dunkel gekleideten Männern, wie sie am Montag mitteilte. Der 27 Jahre alte Kioskbesitzer blieb unverletzt. Laut Polizeibericht war der 27-Jährige am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht gerade dabei, die Einnahmen zu zählen, als die beiden Räuber in den Verkaufsraum kamen und lautstark mit ihren Hämmern auf den Tresen schlugen. Einer der beiden habe den Inhaber mit erhobenem Hammer in die Ecke gedrängt und in die Kasse gegriffen. Dann seien die beiden Täter in verschiedene Richtungen geflohen.