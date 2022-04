Radsport trauert um Hennes Junkermann: 1960 Tour-Vierter

Berlin (dpa)

Der ehemalige Radstar Hans «Hennes» Junkermann ist tot. Der vor allem in den 1960er Jahren national und international erfolgreiche Profi starb nach Angaben seiner langjährigen Lebensgefährtin Annelie Zajec am Montag im Alter von 87 Jahren in Krefeld. «Hennes war ja schon länger krank», sagte Zajec am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa