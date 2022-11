Radfahrerin wird von zwei Maskierten überfallen

Die 39-Jährige war am Mittwochnachmittag in der Nähe der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sich ihr die zwei Männer in den Weg stellten, deren Gesichter bis über die Nase jeweils mit einem Schal bedeckt waren. Einer von ihnen forderte die Frau mit vorgehaltenem Messer auf, von ihrem Rad zu steigen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der andere nahm den Angaben zufolge währenddessen einen Rucksack und eine Tasche aus dem Fahrradanhänger. Darin befanden sich demnach unter anderem persönliche Papiere, Bargeld und EC-Karten. Dann seien die Räuber in ein angrenzendes Gebüsch verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.