Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Hund: Schwer verletzt

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein Fahrradfahrer ist in einem Wald in Mönchengladbach mit einem freilaufenden Hund zusammengeprallt und gestürzt. Der 78-Jährige sei am Samstagmorgen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der Mann sei in einer Gruppe von drei Radfahrern unterwegs gewesen, als ihnen ein Spaziergänger mit zwei Hunden entgegenkam und diese zu sich rief. Plötzlich sei allerdings eines der beiden Tiere vor das Fahrrad des 78-Jährigen gesprungen, hieß es. Der Hund blieb laut Polizei unverletzt.

Von dpa