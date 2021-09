Die WDR-Wissenschaftssendung «Quarks» bekommt zwei neue Moderatorinnen. Die beiden Ärztinnen Florence Randrianarisoa und Nemi El-Hassan werden die wöchentliche TV-Sendung im Wechsel mit Ralph Caspers präsentieren, wie der WDR am Freitag in Köln mitteilte.

Randrianarisoa (34), die auch als Medizinjournalistin arbeitet, moderiert «Quarks» erstmals am 21. Oktober zum Thema «Gefährlicher Abfall - wohin mit unserem Atommüll?». In El-Hassans (27) erster Sendung Anfang November geht es um «Augen - Warum wir immer schlechter sehen!». Sie ist laut WDR Mitgründerin des YouTube-Kanals «Datteltäter», der in satirischen Videos mit Vorurteilen gegenüber Muslimen aufräumen will.