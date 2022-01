Quarantäne: Gerichtsentscheidung zu Lohn-Entschädigungen

Minden (dpa/lnw)

Das Verwaltungsgericht Minden verhandelt am Mittwoch (10.00 Uhr) über einen ersten Fall im Streit über Verdienstausfallentschädigungen nach angeordneter Quarantäne in der Pandemie. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte die Landschaftsverbände angewiesen, die Anträge von Beschäftigen aus der Fleischindustrie abzulehnen. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wirft den Unternehmen Schutzpflichtverletzungen im Zusammenhang mit den eigenen Mitarbeitern vor. In der Folge sei es zu Corona-Infektionen gekommen. Die Regelung zur Lohn-Entschädigung aus dem Infektionsschutzgesetz greife daher nicht.

Von dpa