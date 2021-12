Pufpaff enthüllt Fake mit Bus: Bietet «Fanfreundschaft» an

Dortmund/Köln (dpa)

«Ich habe das Gefühl, ich bin Marco Rose»: Moderator Sebastian Pufpaff (45) hat in seiner Show «TV total» enthüllt, wie er mit einem falschen Mannschaftsbus auf das Dortmunder Stadion-Gelände vorgedrungen ist. In der ProSieben-Sendung zeigte der Komiker am Mittwochabend, wie er sich selbst zunächst als BVB-Trainer Marco Rose (45) verkleidete - inklusive Make-up, Rose-Frisur und Klamotten. Die Verwandlung gefiel ihm sichtlich. «Ich bin's wirklich», stellte Pufpaff zufrieden fest.

Von dpa