Prozess um Messerattacke vor 21 Jahren: Drei Jahre Haft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für eine lebensgefährliche Messerattacke vor 21 Jahren in Neuss ist ein 43-Jähriger zu drei Jahren Haft wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den Mann am Freitag schuldig, sah den Anklagevorwurf des versuchten Mordes aber als nicht erwiesen an.

Von dpa