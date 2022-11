Prozess um lebensgefährliche Attacke mit Glasflasche

Düsseldorf (dpa/lnw)

Weil er mit einer abgebrochenen Glasflasche in einer Straßenbahn beinahe einen Fahrgast umgebracht haben soll, muss sich ein 27-Jähriger an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Von dpa