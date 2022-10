Prozess nach tödlichen Messerstichen begonnen

Bielefeld (dpa/lnw)

Am Bielefelder Landgericht hat am Donnerstag ein Strafprozess gegen einen Jugendlichen begonnen, der Anfang Mai auf dem Schulhof einer Bielefelder Schule einen 26-jährigen Mann mit Messerstichen getötet haben soll. Darüber hinaus legt die Staatsanwaltschaft dem zur Tatzeit 15 Jahre alten Jugendlichen zur Last, einen weiteren Mann verletzt zu haben.

Von dpa