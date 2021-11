Prozess gegen Hochstapler: «Earl of Bristol» gesteht

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Nach langem Leugnen hat ein auch als «Earl of Bristol» bekannter Hochstapler vor dem Landgericht Mönchengladbach ein Geständnis abgelegt. Der 25-Jährige gab am Donnerstag in dem Berufungsprozess pauschal alle Vorwürfe zu. Laut Anklage hat der mehrfach vorbestrafte Hauptschulabbrecher zwischen November 2018 und August 2020 in mehr als 60 Fällen unter falschen Namen oder auf Kosten anderer Luxushotels gebucht, Häuser und Appartements angemietet und Luxusautos geordert. Der Schaden wird auf 80.000 Euro beziffert.

Von dpa