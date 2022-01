Prozess: Angeklagter soll Freund wegen Spiel getötet haben

Bonn (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod eines 76-Jährigen in seiner Bonner Wohnung steht ein Angeklagter seit Donnerstag wegen Totschlags vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen vor, den alten Mann am ganzen Körper derart geschlagen und getreten zu haben, dass er an den Folgen der Verletzungen starb.

Von dpa