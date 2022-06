Prozess: Angeklagter schweigt um tödliche Parkplatz-Schüsse

Bielefeld (dpa/lnw)

Im Prozess um die tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Bielefeld im Dezember vergangenen Jahres hat der Angeklagte am ersten Verhandlungstag keine Angaben zur Tat gemacht. Der Prozess begann am Donnerstag unter verschärften Sicherheitsauflagen und mit großem Besucherandrang, wie ein Gerichtssprecher berichtete.

Von dpa