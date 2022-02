Proteste für und gegen die Corona-Maßnahmen in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Heute wollen in Düsseldorf sowohl Gegner als auch Befürworter der Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Bei der Demonstration gegen die Corona-Politik am Nachmittag (15.00 Uhr) werden laut Polizei etwa 4000 Teilnehmer in der Düsseldorfer Innenstadt erwartet.

Von dpa