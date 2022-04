Prostituierte ausgeraubt und vergewaltigt: Prozessauftakt

Vier junge Männer sollen in Recklinghausen Prostituierte ausgeraubt und vergewaltigt haben. Ab Mittwoch stehen sie in Bochum vor Gericht.

Nach einer Serie von Überfällen auf Privatbordelle in Recklinghausen müssen sich vier junge Männer ab Mittwoch (13.30 Uhr) in Bochum vor Gericht verantworten. Den 18 bis 20 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, im September 2021 Prostituierte misshandelt, ausgeraubt und zum Teil auch vergewaltigt zu haben. Dabei sollen die Frauen unter anderem mit Eisenstangen geschlagen worden sein. Einer der Angeklagten hat einen engen Bezug in das kriminelle Berliner Clan-Milieu. Der Prozess findet vor einer Jugendstrafkammer des Bochumer Landgerichts statt. Vorgesehen sind 16 Verhandlungstage bis Ende Juli.