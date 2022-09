Prognose: Schülerzahl in NRW steigt um rund 340.000

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

An den Schulen in Nordrhein-Westfalen werden bis Mitte der 2030er Jahre voraussichtlich rund 340.000 Schülerinnen und Schüler mehr unterrichtet als heute. Ihre Zahl könnte von derzeit etwa 2,45 Millionen auf 2,79 Millionen im Jahr 2035 steigen, wie aus aus einer am Freitag veröffentlichten Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) hervorging.

