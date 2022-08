Produktion und Absatz von Nahrungsergänzungsmitteln steigen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nahrungsergänzungsmittel werden immer beliebter. Im vergangenen Jahr 2021 wurden in neun NRW-Betrieben des verarbeitenden Gewerbes 19.631 Tonnen Nahrungsergänzungsmittel hergestellt, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag mitteilte. Das waren 3244 Tonnen beziehungsweise 19,8 mehr als ein Jahr zuvor. Auch der Verkauf ist demnach rasant gestiegen: Mit 293 Millionen Euro lag der Absatzwert um 70 Millionen Euro (plus 31,4 Prozent) höher als im Jahr 2020.

