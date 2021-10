Privater Streit nach Kneipentour: Polizist schwer verletzt

Wuppertal (dpa/lnw)

Bei einer privaten, handfesten Auseinandersetzung ist ein Polizist in seiner Freizeit in Wuppertal schwer verletzt worden. Der 28-Jährige sei mit einem Freund auf Kneipentour gewesen und danach im Haus des Freundes mit einem 23-Jährigen in Streit geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 23-Jährige habe den Polizeibeamten mehrfach mit einem spitzen Gegenstand - wohl einem Messer - verletzt. Der Mann flüchtete, wurde aber in der Nähe von alarmierten Polizisten festgenommen.

Von dpa