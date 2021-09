Privater Abfall rekordverdächtig groß: 2021 mehr erwartet

Essen/Düsseldorf (dpa/lnw)

Keller aufräumen, häufig kochen und den Garten in Form bringen: Die Abfallmenge der privaten Haushalte hat in Nordrhein-Westfalen im Corona-Jahr 2020 auf eine rekordverdächtige Höhe zugenommen. Nach Berechnungen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) sind pro Kopf der Bevölkerung 17 Kilogramm mehr privater Abfall angefallen als 2019. Das Statistische Landesamt weist sogar ein Plus von 19,2 Kilogramm pro Kopf aus. Statistisch gesehen warf jeder Einwohner von NRW 2020 insgesamt rund 481 Kilogramm Abfall in die Tonnen oder stellte ihn als Sperrmüll an den Straßenrand oder in den Wertstoffhöfen ab. Das ist ein Plus von vier Prozent, wie die Landesämter am Dienstag übereinstimmend berichteten.

Von dpa