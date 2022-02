Priesterprozess: Verteidiger will höchstens acht Jahre Haft

Köln (dpa)

In dem Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester vor dem Landgericht Köln hat die Verteidigung auf eine Haftstrafe von nicht mehr als acht Jahren plädiert. Das sagte der Anwalt des Angeklagten, Rüdiger Deckers, am Freitag. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet. Die Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil soll am kommenden Freitag (25. Februar) gesprochen werden.

Von dpa