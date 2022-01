Präsidentin: Neubau für Verfassungsgerichtshof in Münster

Münster/Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen soll in Münster in einem Neubau eine neue Heimat bekommen. Laut Gerichtspräsidentin Barbara Dauner-Lieb ist dafür eine Parkplatzfläche neben dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in der Innenstadt vorgesehen. Bis dahin werde der Verfassungsgerichtshof im Frühjahr 2022 Büroräume in der Nachbarschaft des bisherigen Standortes für eine Zwischenlösung mieten, sagte sie am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtages in Düsseldorf. Der Neubau soll bis 2026 bezogen werden.

Von dpa