Präses: Bibel-Welt klingt für viele wie «Klingonisch»

Düsseldorf (dpa)

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, sieht eine wachsende Entfremdung der Menschen von der Vorstellungswelt des christlichen Glaubens. «Diese Rede von Gott ist für immer mehr Menschen schlicht fremd und teilweise unverständlich», sagte Latzel am Dienstag bei der Synode in Düsseldorf. Schon die Vorstellung, dass Gott existiere, sei für viele befremdlich. Gefragt, ob sie an Gott glauben, würden viele Menschen sagen: «Nee, ich bin normal.»

