Positiver Coronatest: Schalke ohne Pálsson gegen Heidenheim

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Der FC Schalke 04 muss im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Heidenheim auf Victor Pálsson verzichten. Wie Trainer Mike Büskens am Donnerstag bestätigte, wurde der Mittelfeldspieler positiv auf das Coronavirus getestet. Fraglich ist zudem der Einsatz von Abwehrspieler Thomas Ouwejan: «Bei Thomas ist es ein Zipperlein an der Wade. Da schauen wir von Tag zu Tag», sagte Büskens. Dagegen ist die Rückkehr von Rodrigo Zalazar in den Kader ausgemachte Sache.

Von dpa