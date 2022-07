Polizistin bewahrt Rentnerin vor Verlust ihrer Ersparnisse

Wesel (dpa/lnw)

Eine Polizistin hat in Wesel eine 84-Jährige vor dem Verlust ihrer gesamten Ersparnisse bewahrt. Die alte Dame habe einen «Schockanruf» von Betrügern erhalten, die sich als Polizisten ausgaben, berichtete die richtige Polizei am Dienstag in Wesel.

Von dpa