Polizisten durch Fausthiebe verletzt und mit Pistole bedroht

Soest (dpa/lnw)

Zwei Polizisten sind bei einem Streit zwischen Nachbarn in Soest durch Fausthiebe ins Gesicht verletzt und danach von einem Angreifer mit einer Pistole bedroht worden. Die Beamten seien laut einer Polizeimeldung am Samstag im Rahmen ihres Einsatzes bei der Klärung des Sachverhaltes von einem 34-Jährigen unvermittelt geschlagen worden. Der Angreifer sei vor den Polizisten dann in seine Wohnung geflohen und habe nach einer Pistole gegriffen.

Von dpa