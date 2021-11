Polizeiwagen kracht mit Auto zusammen - drei Verletzte

Detmold

Während eines Einsatzes in Detmold ist ein Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn an einer Kreuzung mit dem Auto eines Mannes kollidiert. Der 70-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, sagte ein Sprecher am Samstag.

Von dpa