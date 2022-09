Polizeikollegen im Kugelhagel alleingelassen: Berufung

Hagen (dpa)

Vor dem Landgericht Hagen müssen sich am Montag (9.30 Uhr) zwei Polizeibeamtinnen verantworten. Sie kämpfen in einem Berufungsverfahren um ihre berufliche Zukunft. Die Frauen hatten im Mai 2020 zwei Kollegen allein gelassen, als diese bei einer Verkehrskontrolle in Gevelsberg plötzlich von einem Autofahrer beschossen worden waren. Das Amtsgericht hatte sie dafür in erster Instanz wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung im Amt durch Unterlassen jeweils zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Damit würden sie laut Beamtenrecht ihre Jobs bei der Polizei verlieren.

Von dpa