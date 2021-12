Polizeieinsatz nach Amokverdacht an Schule: Festnahme

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach einem Hinweis auf eine mögliche Amoktat an einer Schule in Bielefeld hat die Polizei eine verdächtige Person festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war um 8.05 Uhr in der Leitstelle ein Hinweis eingegangen, wonach eine Amoktat an einem Tagesgymnasium, dem Westfalenkolleg in der Brückenstraße, angekündigt worden sei. Während des Polizeieinsatzes sei eine «verdächtige Person» gut anderthalb Stunden später gegen 9.40 Uhr in ihrer Wohnanschrift in Gütersloh angetroffen und in Gewahrsam genommen worden.

Von dpa