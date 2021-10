Polizeiauto verunglückt auf dem Weg zu falschem Alarm

Monheim (dpa/lnw)

Wegen eines versehentlichen Einbruchalarms in einem Privathaus ist es in Monheim bei Düsseldorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde nach dem Notruf auch ein Beamter in einem Streifenwagen losgeschickt. Er fuhr mit Blaulicht und Martinshorn an einer Autoschlange vorbei. Doch aus dem Rückstau bog plötzlich ein 71 Jahre alter Autofahrer nach links ab. Der 48-jährige Polizist bremste, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Von dpa