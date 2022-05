Polizei: Zwei Schwerverletzte bei Unfall an Sternwarte

An einer Baustelle in Bonn sollen sich zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt haben.

Offenbar habe sich an der sogenannten Volkssternwarte ein Korb am Kran einer Dachdeckerfirma gelöst, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das seien allerdings nur erste Informationen. «Nach derzeitigem Sachstand haben wir zwei schwer verletzte Personen», sagte er. Eine sei mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden. Notfallseelsorger seien im Einsatz. Zuvor hatte der «General-Anzeiger» berichtet.