Polizei zählte 37 Tumultlagen in 2022: Sieben mit Clanbezug

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizei in NRW war im vergangenen Jahr 37 Mal wegen sogenannter Tumultlagen im Einsatz. In sieben Fällen habe man dabei Bezüge zur Clankriminalität festgestellt, heißt es in einer noch nicht veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD im Düsseldorfer Landtag. Laut dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hatten die meisten der 209 Beteiligten die deutsche Staatsbürgerschaft.

Von dpa