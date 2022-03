Polizei: Vorbereitung auf Spritpreis-Protest auf Autobahn

Köln (dpa)

Die Kölner Polizei bereitet sich auf eine mögliche Protestaktion gegen die hohen Spritpreise von Lkw-Fahrern auf der Autobahn vor. «Wir haben auch davon gehört, dass da was passieren soll. Wir bereiten Maßnahmen vor», sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Dienstagabend. Zuvor hatte der WDR berichtet, dass Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag Autobahnen in Nordrhein-Westfalen aus Protest gegen die Rekordspritpreise blockieren wollen.

Von dpa