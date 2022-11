Polizei verfolgt zwei flüchtige Autofahrer

Köln (dpa/lnw)

Zwei Autofahrer sind in der Nacht zum Sonntag in Köln mit den Wagen geflohen, als die Polizei sie kontrollieren wollte. Im einen Fall gab ein 31-Jähriger mit seinem Zweisitzer-Auto Gas, wurde aber kurz darauf gestellt, als der Wagen gegen ein Verkehrsschild und einen Baum prallte. In das Fahrzeug hatten sich drei Insassen gedrängt. Sie blieben unverletzt.

Von dpa