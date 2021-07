Polizisten und Passanten haben auf einer vielbefahrenen Straße eine Entenschar gerettet. Die Mutter und ihre sieben Küken hätten sich am Samstag in Hürth bei Köln offenbar verlaufen und seien orientierungslos über die Fahrbahn gewatschelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Autofahrer hatten jedoch rechtzeitig angehalten. Die Retter fingen die Entenfamilie ein und brachten sie zu einem nahen See.