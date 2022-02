Polizei sucht Nachwuchs: Auch Berufsumsteiger willkommen

Kassel (dpa/lhe)

Die Polizei in Hessen will bei der Suche nach geeignetem Nachwuchs auch ältere Interessierte und Berufsumsteiger ansprechen. «Die Einstellungsberatung will nun einen zusätzlichen Weg gehen und speziell Interessierte ansprechen, die die Schule bereits verlassen haben, ein Studium absolvieren oder bereits mit beiden Beinen fest im Berufsleben stehen und immer mal wieder von einem Wechsel zur Polizei geträumt haben», heißt es etwa bei der Polizei in Nordhessen. Die Erfahrung zeige, dass es diesen Menschen oft nur an dem nötigen «Fünkchen Mut» mangele, sich umzuorientieren. Angesprochen seien Interessierte, die nicht älter als 36 Jahre sind.

Von dpa