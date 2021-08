Polizei sucht Hinweise zu toter Frau in Zelt

Die Polizei sucht unter anderem mittels Notizen nach Hinweisen auf die Identität einer Frau, die tot in einem Zelt in Münster entdeckt worden ist. Hinweise auf eine Gewalttat gibt es laut Polizei nicht. Die Leiche war nach Mitteilung vom Freitag am Sonntag in einem Zelt am Dortmund-Ems-Kanal gefunden worden. Die Frau hatte offenbar keinen festen Wohnsitz und lebte schon länger dort.

Im Zelt lagen demnach Notizen, wonach sie oft in Krankenhäusern behandelt worden sein soll. «Möglicherweise ist sie Mutter von vier Kindern, die "Cedric", "Nico", "Enrico" und "Francesca" heißen sollen, und stammt eventuell aus dem Ruhrgebiet», hieß es von der Polizei.

Die unbekannte Tote ist den Angaben zufolge 1,72 Meter groß, kräftig und hat dunkle Haare. Zum Todeszeitpunkt war sie mit einer rot-orangenen Leggins und einem dunklen T-Shirt bekleidet.