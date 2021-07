Die Bilder einer Überwachungskamera seien „widerlich“, sagt ein Sprecher des Kreises Unna: In einer EU-Tiersammelstelle sollen Kühe brutal misshandelt worden sein. Ein Verein filmte das Treiben – nun ermitteln die Behörden.

Ein Mann schlägt auf ein abgemagertes Rind ein, das sich zu ducken scheint.Razzia am vergangenen Donnerstag im Kreis Unna

Die Videos, die sich die Veterinäre des Kreises Unna seit der vergangenen Woche Stunde um Stunde ansehen müssen, zeigen die brutale Misshandlung von Kühen und Kälbern. Unter anderem ist zu sehen, wie Tiere verprügelt werden und ihnen Blut abgezapft wird. Entstanden sein sollen die Aufnahmen in einer zertifizierten EU-Tiersammelstelle im Kreis Unna.

Acht Wochen lang sollen Tierschützer das Treiben mit versteckten Kameras aufgenommen haben – nach eigenen Angaben von Mitte Mai bis Mitte Juli. In der vergangenen Woche übergab der Verein „Soko Tierschutz“ die Videos an die Staatsanwaltschaft Dortmund. Die ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, wie Sprecher Henner Kruse sagte. Und sie beauftragte das Veterinäramt mit der Auswertung der Bilder. Was die zeigten, sei „widerlich“, sagt Volker Meier, Sprecher des Kreises Unna.

„Soko Tierschutz“ eingeschaltet

Eine Tiersammelstelle dient gewöhnlich dazu, Tiere aus verschiedenen Betrieben für einen Transport ins Ausland zusammenzustellen. Ein Amtsveterinär taucht dort in der Regel nur kurz vor der Abfahrt auf, um die Transportfähigkeit der Tiere zu prüfen und zu bescheinigen.

Die betroffene Sammelstelle war allerdings nach Angaben des Kreises nicht für Rinder zertifiziert, sondern für Pferde. Friedrich Mülln, Gründer des Vereins „Soko Tierschutz“: „Der Betreiber der Sammelstelle hat auch Schlachtbetriebe. Wir nehmen an, dass er die Sammelstelle als Zwischenlager für Vieh genutzt hat.“

Der Tierschützer hat sich sämtliche Videos angesehen: „Man sieht, wie Arbeiter bis auf die Knochen abgemagerte Tiere verprügeln, bis die Tiere ohnmächtig werden.“ Ein scheinbar krankes Kalb sei getreten und auf dem Boden liegend an den Ohren herumgeschleift worden. „Andere Tiere bekamen Stromschläge, oder sie wurden mit Seilwinden bei vollem Bewusstsein umhergeschleift.“ Auch seien Tiere länger ohne Futter und Wasser gewesen.

Noch nicht ganz erschließt sich den Tierschützern, was sie außerdem gesehen haben: „Es kamen Männer mit einem Auto aus einem anderen Bundesland, die eine laborähnliche Ausrüstung bei sich hatten. Sie haben einem lebenden Rind literweise Blut abgezapft.“ Möglicherweise sei das Blut für pharmazeutische Forschungen bestimmt gewesen, aber das wisse man letztlich nicht, sagt Friedrich Mülln.

Videos wurden Ermittlern übergeben

Der Gründer der „Soko Tierschutz“ erklärte, ihm mache nicht nur die „unfassbar rohe Misshandlung der Tiere“ zu schaffen, die man auf den Videos sehe. „Mich macht fertig, dass Kinder im Alter von etwa fünf bis zwölf Jahren zu sehen sind, die bei den Tierquälereien zugucken. Unser Eindruck ist, dass es die Kinder eines Mitarbeiters sind.“ Einmal habe ein Arbeiter eines der Kinder aufgefordert, eine Kuh zu schlagen. „Das Kind ist dann in die Bucht gegangen und hat mit einem Stock zugeschlagen.“ Da sei keine Empathie mehr sichtbar gewesen. „Da konnten wir sehen, wie Kinder abstumpfen.“

Nachdem die Tierschützer ihre Videos den Ermittlungsbehörden übergeben hatten, ging alles ganz schnell. Donnerstagabend durchsuchten Polizisten und Veterinäre die Betriebsstätten des Unternehmens und nahmen zwei Verdächtige mit zur Vernehmung. Das nordrhein-westfälische Umweltministerium teilte mit, die Veterinäre hätten unverzüglich gehandelt, „um weiteres Leiden und Schmerzen von Tieren sofort zu unterbinden.“

Auf den Videos sollen inzwischen zwei Mitarbeiter des Betriebs identifiziert worden sein. Ihnen hat der Kreis Unna in Absprache mit dem Ministerium direkt jeden Umgang mit Tieren verboten.

Der Betrieb lässt sich von einer Medienkanzlei vertreten. Die teilte mit, die Mandanten arbeiteten mit Hochdruck an der Aufklärung der Vorwürfe.