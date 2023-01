Polizei stellt Einsatz zur Räumung von Lützerath vor

In wenigen Tagen könnte das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler geräumt werden. Wie konkret die Planungen sind, will die Polizei am Montag erklären.

Besucher stehen direkt an der Kante des Tagebaus Garzweiler II in Lützerath, derweil bauen Aktivisten weitere Barrikaden.

Die Polizei in Aachen will heute über ihre Pläne zur Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes Lützerath informieren. Bei einer Pressekonferenz werden dazu Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach sowie der Einsatzleiter erwartet. Nach Angaben der Behörde ist mit einem Beginn der Räumung Mitte Januar zu rechnen. Früheren Angaben zufolge könnten dann mehr als 1000 Beamte in den Einsatz geschickt werden.

Der Energiekonzern RWE will das rheinische Lützerath im Westen von Nordrhein-Westfalen abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen. In den verbliebenen Häusern, deren einstige Bewohner weggezogen sind, wohnen nun allerdings Aktivisten, die Widerstand angekündigt haben. Auch Baumhäuser wurden in dem Ort errichtet. Erwartet wird daher ein großer Polizeieinsatz, damit Lützerath anschließend abgebaggert werden kann.