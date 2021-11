Polizei stellt 244 Gläser mit Cannabisblüten sicher

Als die Beamten am Dienstag in einem Ladenlokal im Stadtteil Aplerbeck ankamen, hätten die Gläser zum Teil im Schaufenster des Geschäfts gestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es bestehe der Anfangsverdacht auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen einen 32 Jahre alten Dortmunder dauerten noch an, hieß es.