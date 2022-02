Polizei schickt neuen Roboterhund in Essener Brandruine

Essen (dpa)

Essen (dpa) - Die Polizei will einen neuen Roboterhund in den ausgebrannten Wohnblock in Essen schicken. Das bestätigte eine Sprecherin der dpa. Der Einsatz, der zunächst noch für Montag vorgesehen war, wurde am späten Nachmittag verschoben. Die Ruine ist einsturzgefährdet und kann bisher nicht von Ermittlern betreten werden. Nach Angaben des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste soll der vierbeinige Roboter mit einer Kamera den Brandort erkunden. Vermutlich am Dienstag.

Von dpa