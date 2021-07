Polizei rettet fünf verwaiste Entenküken von Straße

Gefährlicher Ort für kleine Tiere: Die Polizei hat fünf Entenküken von einer Kreisstraße in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) gerettet. Die Polizisten sammelten die Küken am Dienstagmorgen von der Straße und brachten sie in einem Pappkarton in ein Tierheim, wie die Polizei mitteilte. Die Mutter der Entenküken hatte demnach nicht so viel Glück wie ihre Kinder. Polizisten fanden das tote Tier an einer Straße in der Nähe.