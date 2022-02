Polizei: Mutter tötete Dreijährigen und sich selbst

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Das in einem Einfamilienhaus in Mönchengladbach entdeckte, leblose Kleinkind ist nach Erkenntnissen der Polizei von der Mutter getötet worden. Die Frau habe den Dreijährigen mit Tötungsabsicht durch Stiche schwer verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend habe die 39-Jährige einen Brand entfacht und sich tödliche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Es liege unter anderem ein Abschiedsbrief vor, der diesen Hergang bestätige. In dem Haus wurde auch ein Hund mit einer tödlichen Stichverletzung entdeckt. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung durch Dritte hat die Polizei derzeit nicht.

Von dpa