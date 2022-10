Polizei kündigt nach Fan-Choreo auf Schalke Konsequenzen an

Gelsenkirchen (dpa)

Die Polizei in Gelsenkirchen hat nach einer durch eine verursachte Spielunterbrechung beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Freiburg (0:2) Konsequenzen gezogen. «Es werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet», hieß es in einer Polizei-Mitteilung. Schalke-Fans hatten am Sonntag durch das Abbrennen von Rauchtöpfen in der Anfangsphase für eine Spielunterbrechung gesorgt.

Von dpa