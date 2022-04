Polizei hat Autoposer zum Car-Freitag im Blick

Hannover (dpa/lni)

Die Polizei in Niedersachsen und Bremen hat am Freitag ein besonderes Auge auf getunte Autos und überschnelle Fahrer gehabt. Für die Szene der Autoposer und Tuningfans hat sich der stille kirchliche Karfreitag inzwischen in den Car-Freitag verwandelt, an dem sie ihre Saison beginnen. Über Ergebnisse von Kontrollen wurden bis zum Nachmittag nicht berichtet. «Überhaupt nichts» sei vorgefallen, sagte eine Polizeisprecherin in Bremen.

Von dpa